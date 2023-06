JBr News 2023 #107 – Lula discute a relação com Lira para azeitar o terreno no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia a semana discutindo a relação em um café com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia a semana discutindo a relação em um café com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Passada toda a tensão da aprovação da MP dos Ministérios e as derrotas da semana passada, Lula precisa resolver todas as questões que ficaram pendentes para não ter mais problemas futuros. Especialmente porque esta semana começa a tramitação daquele que é o ponto mais importante da agenda legislativa para o governo: a reforma tributária. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.