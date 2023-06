JBr News 2023 #106 – Governo tem uma semana de choque de realidade

Uma semana para cair a ficha do governo. Começou com as críticas à defesa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acabaram atrapalhando a sua tentativa de liderar o continente sul-americano. Acabou contestado por outros países, como Uruguai e Chile. E terminou com o sufoco para aprovar a MP da Reforma Ministerial. Ficou claro que antes de cuidar do planeta, Lula tem problemas para resolver dentro da sua própria casa. A articulação política precisa ser mais bem azeitada, e ele próprio terá de colocar a mão na massa. O rescaldo da tensa semana em Brasília é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.