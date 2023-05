JBr News 2023 #084 – PL das Fake News é adiado. Para quando?

Após um dia de movimentações intensas, com pressões contra e a favor, a votação do PL das Fake News acabou adiada

Após um dia de movimentações intensas, com pressões contra e a favor, a votação do PL das Fake News acabou adiada. E o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), acabou ao final não marcando nova data para o retorno da apreciação. Diante do forte lobby das chamadas Big Techs e das dúvidas ainda com relação ao texto produzido pelo relator do projeto, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), o dia terminou com uma dúvida. O projeto retornará? Como ficará a questão da regulação das plataformas digitais e da responsabilização pela disseminação de fake News e do discurso de ódio? É o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.