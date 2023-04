JBr News 2023 #080 – Governo e oposição traçam suas estratégias

Uma manobra no Senado aumentou a força do governo na CPMI dos Atos Golpistas. Com a mudança de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) de bloco

Uma manobra no Senado aumentou a força do governo na CPMI dos Atos Golpistas. Com a mudança de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) de bloco, o governo ficou com mais força e pode impor agora a escolha do relator. Percebendo a maioria governista, a oposição já admite que não terá postos de comando na comissão. Mas considera que mais importante que o capítulo final da novela será a construção do enredo, convocando ministros e outras autoridades para tentar desgastar o governo. Os jogos montados por um lado e outro são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.