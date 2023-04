O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lê na sessão desta quarta-feira (26) do Congresso o pedido de CPMI dos Atos Golpistas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lê na sessão desta quarta-feira (26) do Congresso o pedido de CPMI dos Atos Golpistas. O governo não queria a investigação e entrou no jogo atrasado. Mas agora trabalha para reverter o prejuízo. A composição dos 32 deputados e senadores indica que a oposição raiz será bem minoritária: apenas cinco deputados e senadores. Os demais ou serão governistas ou independentes com os quais é possível negociar. A oposição já percebeu que não conseguirá ter a relatoria, mas trabalha para ter a presidência. Mas o mais provável é que os dois cargos fiquem nas mãos ou do governo ou de independentes. É o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.