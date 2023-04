Na quarta-feira (26), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fará a leitura do pedido de CPMI dos Atos Golpistas

Na quarta-feira (26), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fará a leitura do pedido de CPMI dos Atos Golpistas. E a composição da comissão de inquérito começará a ser definida. Serão 16 senadores e 16 deputados. A maioria governista será mais clara entre os senadores. E, no caso da Câmara, mais uma vez o destino do governo ficará nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O grande bloco que ele comanda, que tem 173 deputados, terá cinco cadeiras na CPMI. Será o fiel da balança da comissão. Como comandante do bloco, Lira poderá ali escolher nomes mais governistas, mais independentes ou mais oposicionistas. Essas explicações são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.