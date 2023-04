JBr News 2023 #076 – Tinha nome de poeta. Mas o general não fez poesia

O general Gonçalves Dias é a primeira baixa no primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva

O general Gonçalves Dias é a primeira baixa no primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) apareceu em imagens dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, o dia dos atos golpistas. O que ele fazia lá? Diante da impossibilidade de responder a essa pergunta, o general com nome de poeta pediu demissão. Mas o que ele deixa como consequência para o governo está longe de ser poesia. A essa altura, parece inevitável a instalação da CPMI que investigará os atos golpistas. E o ambiente político a partir dessa instalação será imprevisível. O que já se sabe, porém, é que esse ambiente certamente não será de tranquilidade para o governo. É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.