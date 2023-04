JBr News 2023 #075 – Com medo da CPI travar a pauta, o governo trava a pauta

Os acontecimentos no Congresso na terça-feira mostram como o governo se mostra no momento inseguro

Os acontecimentos no Congresso na terça-feira mostram como o governo se mostra no momento inseguro sobre o tamanho de fato da sua base de sustentação. A tropa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é contrária à instalação de uma CPMI para investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro porque tem medo de que ela consuma todas as energias do Parlamento e trave o restante da pauta. O paradoxo é que, com medo da instalação da CPMI, o governo adiou a sessão do Congresso. Ou seja, para evitar a CPMI, travou a pauta. As dificuldades na articulação política do governo com a Câmara e o Senado são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.