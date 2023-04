JBr News 2023 #073 – Há perigo no posicionamento de Lula sobre a guerra na Ucrânia?

Serguei Lavrov estará em Brasília nesta segunda-feira e será uma visita que está sendo observada com atenção

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, estará em Brasília nesta segunda-feira. Se encontra com o ministro de Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma visita que está sendo observada com atenção pelo mundo por conta dos posicionamentos recentes de Lula sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Na busca por criar um grupo que negocie a paz entre os dois países, alguns posicionamentos de Lula têm desagradado. Lula primeiro irritou a Ucrânia ao sugerir que o país poderia abrir mão da região da Crimeia. Depois, desagradou a Europa ao dizer que o continente tinha responsabilidade no conflito ao ceder armamentos para a Ucrânia. Há perigo nos posicionamentos do presidente brasileiro? Isso pode trazer consequências? É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.