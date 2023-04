JBr News 2023 #070 – Na viagem à China, diversos interesses, econômicos e políticos. Entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à China com uma grande comitiva envolvida na negociação de diversos interesses

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à China com uma grande comitiva envolvida na negociação de diversos interesses, econômicos e políticos. A China é hoje o principal parceiro comercial do país. O fluxo de comércio ultrapassa os R$ 150 bilhões, sendo que o Brasil exporta para a China mais de R$ 89 bilhões. O Brasil quer tentar alterar um pouco as condições desse comércio, conseguindo agregar mais produtos industrializados exportados e obter da China maior cooperação na área tecnológica. Uma negociação que tem suas delicadezas para não desagradar o outro grande parceiro brasileiro, os Estados Unidos. Num momento em que o mundo vive a perspectiva da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os aspectos que envolvem a viagem de Lula à China são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.