JBr News 2023 #068 – 100 dias de governo Lula: o que se fez, o que ainda precisa acontecer

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 100 dias. E talvez a imagem mais icônica desse período seja aquela em que Lula desce a rampa do Palácio do Planalto cercado de todos os governadores do país e dos presidentes dos demais poderes da República logo após os atos golpistas de 8 de janeiro. O retorno da democracia e do respeito às suas instituições é, assim, a principal marca desses primeiros cem dias. Mas muito ainda precisa ser feito. Há ainda muita confusão administrativa e política, consequências de um governo muito amplo e de muitos embates no Congresso Nacional. A análise dessa primeira marca do governo Lula é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.