Lula diz aos jornalistas: “Minha obsessão agora será a retomada do crescimento”

Rudolfo Lago, do JBrNews, foi um dos jornalistas convidados para o café da manhã que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou com jornalistas na quinta-feira (6) no Palácio do Planalto. Neste conteúdo especial, gravado logo após o café da manhã, ele resume um pouco do que Lula disse aos jornalistas. Após os primeiros cem dias de governo, Lula afirmou que o governo iniciará uma nova etapa. No primeiro momento, sua obsessão era retomar programas que tinham sido descontinuados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o Bolsa Família, o Mais Médicos e o Minha Casa, Minha Vida. Agora, segundo ele, a obsessão será a retomada do crescimento. Depois da viagem à China, é sobre esse ponto que o governo irá se debruçar.