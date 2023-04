JBr News 2023 #065 – Trump e Bolsonaro: entenda por que as vidas dos dois se associam

Na terça-feira (4), o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi indiciado e começou a responder pelo cometimento de crime

Na terça-feira (4), o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi indiciado e começou a responder pelo cometimento de crime. Nesta quarta-feira (5), o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro depõe na Polícia Federal no caso das joias recebidas pelo governo da Arábia Saudita. Gestados dentro do mesmo projeto mundial da extrema-direita, Trump e Bolsonaro veem seus projetos ameaçados agora pela Justiça também ao mesmo tempo. As coincidências entre os projetos e os problemas de Donald Trump e Jair Bolsonaro são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.