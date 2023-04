JBr News 2023 #063 – O desafio de Lula: conquistar quem julga seu governo regular

O Instituto Datafolha divulgou no fim de semana pesquisa que mediu a popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após os seus primeiros 90 dias. A pesquisa mostra que Lula vem perdendo para ele mesmo. Seu terceiro governo tem avaliação pior do que seus dois governos anteriores passados os três primeiros meses. E isso acontece especialmente por conta da frustração da população com a economia. Diante dos números, Lula agora quer mirar nos 30% que consideram seu governo regular. Ou seja: a massa que não acha nem que vem sendo bom o governo nem que vem sendo ruim. E essa massa está principalmente na classe média, que deverá ser o foco a partir de agora. É o que comentam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.