JBr News 2023 #059 – Lula tem uma série de problemas a resolver. E Bolsonaro está de volta

O período de autoexílio do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos poderia ter funcionado como um tempo de trégua para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolvesse os problemas do seu governo. Em um primeiro momento, isso até pareceu acontecer. Mas, concluídos três meses, o governo vê-se às voltas com fortes disputas entre a Câmara e o Senado, pressões políticas de partidos e da sociedade e diversos problemas a resolver. É nesse cenário que Bolsonaro retorna ao Brasil nesta quinta-feira (28). Disposto a trabalhar para agudizar e se aproveitar politicamente desses problemas. O complicado cenário político é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.