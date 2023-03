JBr News 2023 #055 – Os apuros de Haddad com juros e arcabouço fiscal

Nesta quarta-feira (22), o Conselho de Política Monetária (Copom) definirá a taxa de juros. Deve manter os 13,75% da taxa Selic

Nesta quarta-feira (22), o Conselho de Política Monetária (Copom) definirá a taxa de juros. Deve manter os 13,75% da taxa Selic, os maiores juros do mundo. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esperava uma sinalização de queda no mês que vem. Essa sinalização estaria atrelada à entrega do arcabouço fiscal, o conjunto de medidas propostas para substituir o teto de gastos. Mas o arcabouço fiscal ficou adiado para depois da viagem de Lula à China. Porque o próprio PT, partido de Lula, critica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e não chega a um consenso. Um quadro complicado no campo da economia. Que deixa Haddad e o país em apuros. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.