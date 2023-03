Jbr News 2023 #054 – Michelle assume o PL Mulher, apesar dos ciúmes que vêm dos EUA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assumiu na manhã desta terça-feira (21) a presidência do PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assumiu na manhã desta terça-feira (21) a presidência do PL Mulher. O partido comandado por Valdemar Costa Neto tem diversos planos para ela. Espera ter Michelle como importante ferramenta para correr o país e ajudar a legenda a eleger mil prefeitos nas eleições municipais do ano que vem. E planeja tê-la como candidata em 2026, para senadora ou mesmo como opção para a presidência da República. O problema desses planos de Valdemar é que eles estão gerando ciúmes no clã Bolsonaro. O próprio Bolsonaro teme que ela vire uma concorrente dele próprio. E os filhos do ex-presidente, especialmente o senador Flávio e o vereador Carlos, também torcem o nariz para a alternativa Michelle. Essa história de intriga, poder e ciúmes é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.