JBr News 2023 #052 – Três chances para Lula fazer agrados e tentar melhorar o ambiente. Entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fecha a semana fazendo acenos que abrem três diferentes chances de melhorar o ambienta econômico e político, diante dos riscos que seu governo corre. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregará sua proposta de arcabouço fiscal. É a chance de Lula e do governo de fazer um aceno ao mercado financeiro, diminuindo a pressão que vem dali. Embora, por outro lado, Lula tema algo que o deixe muito engessado para fazer à sociedade as entregas que deseja. O presidente irá à China, e convidou uma grande delegação de políticos. É a chance de usar a viagem para ajudar a desanuviar o ambiente político. E o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão para facilitar indicações em estatais. É a chance de atender aos pedidos de cargos. Tudo segue no mesmo sentido de melhorar o ambiente e desativar as minas que podem explodir sobre o governo. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.