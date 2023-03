JBr News 2023 #051 – O governo faz cem dias em abril. E Lula quer resultados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está angustiado. Ansioso por mostrar resultados. E cobra pesado isso de seus ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está angustiado. Ansioso por mostrar resultados. E cobra pesado isso de seus ministros. Lula quer fazer um grande evento no dia 10 de abril, quando seu governo completará cem dias, apresentando resultados concretos que já teriam sido alcançados desde que ele tomou posse, em 1º de janeiro. Mas há esses resultados? O que de concreto Lula terá para apresentar? Com os juros altos, há capacidade de retomada da economia na velocidade que Lula gostaria? As angústias do presidente para apresentar ao país resultados são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.