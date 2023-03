JBr News 2023 #050 – A definição das comissões e as entregas do governo Lula

Espera-se que afinal a Câmara dos Deputados defina quem ficará nos comandos das suas comissões temáticas

Espera-se que afinal a Câmara dos Deputados defina quem ficará nos comandos das suas comissões temáticas. O PT definiu quais deverão ser as suas. Mas o jogo ainda precisa ser combinado com os demais partidos. Especialmente, ainda segue sem definição a poderosa Comissão Mista de Orçamento. Para o governo, essa definição é fundamental, porque sem as comissões as coisas não começam a andar de fato no Congresso. E o governo já se angustia, considerando que precisa começar a fazer as suas entregas, ao fim do terceiro mês da posse do presidente Lula. Não dá para apostar indefinidamente somente nas denúncias e rolos do governo anterior. É o JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.