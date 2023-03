JBr News 2023 #049 – R$ 46 bilhões para azeitar as relações entre o governo e o Congresso

Os deputados e senadores terão R$ 46 bilhões em valores de emendas orçamentárias para negociar com o governo

É um valor recorde. Os deputados e senadores terão R$ 46 bilhões em valores de emendas orçamentárias para negociar com o governo. Esse valor bilionário é um reflexo das dificuldades políticas de Lula. O presidente venceu a eleição mais apertada da história, com um Congresso de perfil bem mais conservador que o governo. Tudo terá que ser muito negociado para conseguir ser aprovado. Não será uma vida nada fácil. E a barganha nesse sentido será com essa enorme verba orçamentária. Como isso se dará é o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.