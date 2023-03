JBr News 2023 #047 – Nas comissões da Câmara, a força está com Lira

Ao contrário do Senado, onde tudo já foi definido, na Câmara continua aberto o jogo de poder pelas comissões

Ao contrário do Senado, onde tudo já foi definido, na Câmara continua aberto o jogo de poder pelas comissões. No Senado, o governo conseguiu obter maioria com certa tranquilidade. Na Câmara, no entanto, como todos os partidos uniram-se em torno da reeleição de Arthur Lira (PP-AL) como presidente, o jogo ficou mais complicado. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é o exemplo da complexidade: terá o comando do PT, mas o governo não terá a maioria. E o jogo prossegue assim nas demais comissões. Chegando à ambicionada Comissão Mista de Orçamento, cujo relator deverá acabar sendo alguém da oposição. Esse xadrez do poder é o tema do JBrNews desta sexta-feira (10). Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.