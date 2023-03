JBr News 2023 #045 – No Dia da Mulher, muito ainda a ser conquistado para alcançar a igualdade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um pacote de medidas para tentar diminuir a ainda muito grande desigualdade de gênero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um pacote de medidas para tentar diminuir a ainda muito grande desigualdade de gênero. Em um país de maioria feminina, as mulheres ainda estão longe dos principais cargos de decisão do país. Ainda são somente 17% dos deputados e senadores. Nunca uma mulher presidiu a Câmara e o Senado. Nunca uma mulher foi comandante das Forças Armadas. Numa homenagem a Alzira Soriano, a primeira prefeita da América Latina, eleita em 1927, o JBrNews celebra o Dia da Mulher, reforçando, porém, que a luta pela igualdade precisa continuar, porque muito ainda precisa ser alcançado. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.