JBr News 2023 #043 – O União Brasil sai na defesa de Juscelino Filho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá hoje a conversa com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Na semana passada, Lula disse que se Juscelino não fosse capaz de explicar as denúncias contra ele, seria demitido. De lá para cá, porém, o partido do ministro, o União Brasil saiu em sua defesa. E atacou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que pedia a cabeça de Juscelino. A essa altura, Lula está entre a decisão de moralizar seu governo ou a dependência dos votos do União Brasil e do Centrão, no temor de uma reação. O que irá prevalecer? O que sempre prevalece? É o que comentam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.