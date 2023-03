JBr News 2023 #042 – União Brasil: até agora, mais rolos do que votos para o governo

Na segunda-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho

Na segunda-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para que ele dê explicações a respeito das denúncias que existem contra ele. Segundo declarou o próprio Lula, se as explicações não forem convincentes, Juscelino Filho poderá ser demitido. Ele é o ponto mais agudo de uma composição política que alguns não entendem. Lula deu três ministérios ao União Brasil, um partido que não é formalmente da sua base e nem dá garantia de votos. Que razões estão por trás dessa escolha? O desgaste de ter os ministros do União Brasil, especialmente Juscelino Filho, vale a pena? É o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.