JBr News 2023 #038 – Passado o carnaval, a gasolina vai subir?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião nesta segunda-feira (27) com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. A reunião definirá se acabará ou se será renovada a isenção do ICMS sobre o preço dos combustíveis. Haddad e Jean Paul defendem o fim da desoneração. Nesse caso, o preço do litro da gasolina vai subir R$ 0,69, e o do etanol R$ 0,24. O PT, porém, pressiona para que Lula renove por mais um tempo a isenção para não sacrificar o bolso do brasileiro. Uma decisão, porém, que vai impactar o mercado, porque significará o governo abrir mão de R$ 28 bilhões em impostos. Quem ganhará essa queda de braço? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.