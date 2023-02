JBr News 2023 #036 – Lula e Tarcísio conversam. Um novo marco civilizatório?

Os dois apareceram diversas vezes juntos e dialogam para solucionar em conjunto os problemas

Diante da tragédia das chuvas no litoral paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, adversários políticos, se unem e conversam. Os dois apareceram diversas vezes juntos e dialogam para solucionar em conjunto os problemas. Depois dos tempos de absoluta polarização e ódio na era Jair Bolsonaro, a conversa foi vista como talvez o início de um novo marco civilizatório. Adversários políticos disputam os votos dos eleitores, mas isso não deve significar a ausência de diálogo e cooperação diante de problemas comuns do país. É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.