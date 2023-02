JBr News 2023 #034 – Na véspera do carnaval, Arthur Lira abre alas e pede passagem

Lira adiantou-se criando uma comissão para fechar a proposta de reforma tributária, ponto principal da pauta do governo

Guindado pelos 464 votos que teve para a sua reeleição, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segue abrindo espaços para consolidar ainda mais o seu poder. Lira adiantou-se criando uma comissão para fechar a proposta de reforma tributária, ponto principal da pauta do governo, desagradando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Mas principalmente criou um artifício para manter a chave do cofre mesmo após o fim do chamado orçamento secreto. Lira acertou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que os R$ 9,8 bilhões de recursos que antes seriam do orçamento secreto ainda continuarão sendo distribuídos por ele para os deputados. É a profunda resiliência dos esquemas na Esplanada dos Ministérios, explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.