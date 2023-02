JBr News 2023 #033 – As más notícias que complicam a vida de Bolsonaro

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incluiu na ação que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro a minuta de decreto golpista

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incluiu na ação que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro a minuta de decreto golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. É um ponto que preocupa o PL, partido de Bolsonaro: a minuta dá materialidade à tentativa de golpe. Uma pesquisa deu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva 40% de aprovação. O que se analisa é que isso hoje mais mostra desaprovação a Bolsonaro, ou ao radicalismo bolsonarista no 8 de janeiro. Nos Estados Unidos, Bolsonaro fala em voltar ao Brasil, mas aponta preocupação com uma eventual prisão. Por esse conjunto de coisas que complicam a sua vida. Os pontos que hoje fragilizam a situação do ex-presidente são o tema do JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.