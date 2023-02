JBr News 2023 #031 – Lula quer promover a paz mundial. E a paz interna?

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifica a sua ideia de criação de um grupo de países para negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia

Depois da viagem aos Estados Unidos, antes da viagem à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifica a sua ideia de criação de um grupo de países para negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. É um posicionamento presunçoso, mas que recoloca ao menos o Brasil no debate das nações. É preciso, porém, que todo esse protagonismo que Lula tenta retomar no plano internacional seja feito de forma equilibrada, não se esquecendo das questões internas. Ao tentar promover a paz mundial, Lula não corre o risco de se esquecer de promover a paz interna? É o que questiona o JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.