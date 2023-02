JBr News 2023 #030 – Lula e Biden: líderes de dois países com suas democracias ameaçadas

Dois dias depois, dois anos depois. O 8 de janeiro de 2023 é filho direto do 6 de janeiro de 2021

Dois dias depois, dois anos depois. O 8 de janeiro de 2023 é filho direto do 6 de janeiro de 2021. A invasão e depredação dos três principais prédios da República no Brasil e a invasão do Capitólio nos Estados Unidos unem as preocupações do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente americano Joe Biden. E podem fazer com que o encontro entre os dois que acontece nesta sexta-feira (10) seja o início de uma união em defesa da democracia no planeta. Meio ambiente e a guerra na Ucrânia estão também na pauta do encontro, tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.