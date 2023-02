JBr News 2023 #029 – O debate sobre juros é para valer ou é o bode na sala?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a insistir na crítica sobre a taxa de juros exercida pelo Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a insistir na crítica sobre a taxa de juros exercida pelo Banco Central. E já se fala na convocação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, para dar explicações no Congresso. Embora de fato pareça haver uma diferença de pontos de vista quanto à condução econômica, até que ponto essa discussão não é apenas a busca de Lula por uma desculpa caso não consiga promover o crescimento do país que gostaria? Até que ponto a briga com o Banco Central não é o famoso bode na sala? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.