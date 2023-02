JBr News 2023 #028 – Um mês depois, como estão as investigações dos atos golpistas?

Hoje se completa um mês das tristes invasões dos três prédios principais da República. No dia 8 de janeiro

Hoje se completa um mês das tristes invasões dos três prédios principais da República. No dia 8 de janeiro, baderneiros, com intenção golpista, de derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, legitimamente eleito, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Mais de mil pessoas envolvidas foram presas. E estão sendo investigadas. O JBrNews de hoje faz um balanço do que aconteceu desde então e como estão as investigações no poder Judiciário. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.