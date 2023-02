JBr News 2023 #027 – Há uma taxa de juros no caminho de Lula

O Banco Central mantém altas as taxas de juros para conter a inflação. E isso atrapalha a retomada do crescimento

O discurso na posse de Aloizio Mercadante no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostrou como a situação exaspera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Banco Central mantém altas as taxas de juros para conter a inflação. E isso atrapalha a retomada do crescimento, uma das principais promessas de Lula na campanha. O presidente reclama do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e da independência do BC. E o mercado, é claro, fica nervoso com toda essa situação. Onde terminará essa queda de braço de Lula com o Banco Central? É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.