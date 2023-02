JBr News 2023 #026 – Com a posse do Congresso, ano político começa para valer

Com as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado e a posse do novo Congresso, o ano político começa para valer

Com as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado e a posse do novo Congresso, o ano político começa para valer. Qual será, de fato, o tamanho da base do governo? Quantos ficarão na oposição? O governo conseguirá imprimir sua pauta, levando à frente temas como a reforma tributária e o novo marco fiscal? Ou acabará vendo propostas como a CPI dos Atos Antidemocráticos ou as confusões do senador Marcos do Val atrapalharem os seus planos? Essa é a análise feita por Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.