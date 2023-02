JBr News 2023 #025 – Quem será de fato governo e oposição no Congresso?

Em outubro, o eleitor escolheu um Congresso de direita para conviver com um governo comandado pela esquerda

Muita água rolou debaixo da ponte das eleições de outubro para cá. Em outubro, o eleitor escolheu um Congresso de direita para conviver com um governo comandado pela esquerda. Mas, passado esse tempo, a correlação de forças já parece ter mudado, e o número de deputados e senadores que realmente prometem ser hostis ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduziu-se bem. Tudo agora dependerá do desempenho do governo e do curso das negociações. Essa mudança na correlação de forças e o tamanho exato do que deverá ser governo e oposição no novo Congresso, concluídas as eleições para os novos comandos da Câmara e do Senado, é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.