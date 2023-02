JBr News 2023 #023 – Eleição no Senado medirá de que tamanho ficou a direita no país

Mais do que realmente vencer a disputa, a candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) parece ter outros dois propósitos

Mais do que realmente vencer a disputa, a candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) parece ter outros dois propósitos. O primeiro, se Rodrigo Pacheco (PSD-MG) vencer e se reeleger presidente do Senado, fazer com que essa vitória seja a mais fraca possível. Enfraquecê-lo para, assim, enfraquecer o poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no parlamento. E o segundo objetivo, que é consequência do primeiro: medir de que tamanho ficou a direita bolsonarista do país, que chances e qual capacidade de provocar problemas para Lula permanecem. Essa é a análise que fazem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.