JBr News 2023 #022 – Rogério Marinho e a “vontade danada de trair”

O ex-deputado Ulysses Guimarães costumava dizer que decisão no Congresso com voto secreto “dá uma vontade danada de trair”. A eleição para presidente do Senado é com voto secreto. E há muita gente com medo de que, na hora do voto, aconteça essa vontade de trair. O favorito para ser reeleito é o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Mas o senador Rogério Marinho (PL-RN) corre por fora, contando exatamente com traições a seu favor. O temor é tão real que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está liberando seus ministros que são senadores, como Flávio Dino, da Justiça, a retornar para votar em Rodrigo Pacheco. Os bastidores da eleição no Senado são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.