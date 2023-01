JBr News 2023 #017 – A inação de Bolsonaro e a eleição no Congresso

O Congresso Nacional retoma seus trabalhos na próxima semana, e o primeiro passo será a eleição dos novos comandos da Câmara e do Senado

O Congresso Nacional retoma seus trabalhos na próxima semana, e o primeiro passo será a eleição dos novos comandos da Câmara e do Senado. Novos talvez em termos, porque Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) são os favoritos para continuarem nos cargos que ocupam, respectivamente presidente da Câmara e do Senado. E muito disso ocorre pela frustração até agora da expectativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro viria a liderar a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Com o derretimento dessa liderança de Bolsonaro, a oposição vai perdendo espaço e fortalecendo as posições de Lula, o que atrapalha as pretensões oposicionistas, como a dos dois nomes que se lançaram contra Pacheco no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE). Esse cenário é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.