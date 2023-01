JBr News 2023 #015 – Negociações políticas

Sexta-feira costuma ser um dia tranquilo para o mundo político em Brasília. Mas esta hoje promete agitação

Sexta-feira costuma ser um dia tranquilo para o mundo político em Brasília. Mas esta hoje promete agitação, com a reunião que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá com o alto comando militar. Trata-se de uma reunião com o propósito de pacificação com o meio militar, depois das suspeitas de participação política de integrantes das Forças Armadas na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Lula quer resolver o problema e superar essa página, para que possa começar a tocar as pautas de seu governo. Mas há a possibilidade de uma CPI no horizonte, que também precisará ser negociada. Esse é o pano de fundo da análise no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.