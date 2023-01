JBr News 2023 #008 – Detalhes da preparação para um golpe

Festa da Selma. Esse era o código para o plano macabro que os golpistas bolsonaristas arquitetaram para o domingo (8)

Festa da Selma. Esse era o código para o plano macabro que os golpistas bolsonaristas arquitetaram para o domingo (8), quando invadiram e depredaram os três principais prédios da República. Em grupos nas redes sociais, havia um grande mapa com os pontos de onde sairiam ônibus para a tal Festa da Selma. A invasão do Congresso, do Planalto e do STF seria o início de um processo maior, que felizmente não aconteceu, em que refinarias seriam tomadas, estradas bloqueadas, torres de transmissão de energia derrubadas. Os detalhes da organização do golpe que felizmente não houve estão no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.