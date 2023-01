JBr News 2023 #007 – O tiro saiu pela culatra

A intenção dos baderneiros golpistas que invadiram os três prédios principais da República no domingo era desestabilizar o país

A intenção dos baderneiros golpistas que invadiram os três prédios principais da República no domingo era desestabilizar o país. A partir da invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), a intenção era fechar refinarias e bloquear rodovias produzindo o caos para possibilitar um golpe de Estado. O tiro foi pela culatra. Em vez de desestabilizar, os atos produziram uma inédita união das forças políticas. Uma união em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário do que se pretendia. A imagem dos 27 governadores e dos chefes dos demais poderes descendo a rampa com Lula foi muito forte e significativa. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.