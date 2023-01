JBr News 2023 #006 – Vandalismo que afronta a democracia

Os lamentáveis atos antidemocráticos cometidos por golpistas de extrema-direita no domingo (8) levaram à tomada de duras decisões

Os lamentáveis atos antidemocráticos cometidos por golpistas de extrema-direita no domingo (8) levaram à tomada de duras decisões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na área de segurança no Distrito Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha por 90 dias. O que acontecerá depois dos atos golpistas e a reação das instituições? Que riscos de fato corre a democracia? A análise das consequências políticas após um dos dias mais tristes da história republicana recente são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.