JBr News 2023 #005 – Ordem unida no governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz nesta sexta-feira (6) sua primeira reunião ministerial. Em um início de governo, tal reunião seria natural, mas ela se tornou urgente. Lula sentiu a necessidade de impor uma ordem unida no governo depois que, em uma semana, as divergências dentro de uma equipe muito ampla e diversa já começaram a transparecer. Primeiro, foi o discurso do ministro da Previdência, Carlos Lupi. Depois, suspeita de fogo amigo envolvendo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. E a explicitação das opiniões contrárias sobre economia no discurso da ministra do Planejamento, Simone Tebet, com relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A necessidade de habilidade para conciliar tamanha diversidade é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.