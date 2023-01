JBr News 2023 #004 – Embates de um governo amplo

A amplitude das alianças foi o elemento facilitador para que Lula vencesse as eleições presidenciais no ano passado

A amplitude das alianças foi o elemento facilitador para que Lula vencesse as eleições presidenciais no ano passado. Mas agora, eleito o novo governo, essa mesma amplitude passa a ser o grande desafio. As forças políticas que estão no governo já iniciaram um forte embate para fazer prevalecer as suas ideias. E isso se reflete na economia. As oscilações no mercado financeiro, que tem reagido fazendo a Bolsa cair e o dólar subir, nada mais são que marcação de território na eterna disputa que existe entre os que defendem uma economia liberal e os que defendem um Estado intervencionista. Essa é a análise no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.