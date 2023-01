JBr News 2023 #003 – Tempos de paz ou revanche?

O novo governo emite sinais trocados. Ao mesmo tempo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala de união e pacificação, critica-se duramente a herança deixada por Jair Bolsonaro

O novo governo emite sinais trocados. Ao mesmo tempo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala de união e pacificação, critica-se duramente a herança deixada por Jair Bolsonaro. Os integrantes da CPI da Covid reapresentarão as denúncias contra Bolsonaro pelos atos na pandemia, agora que ele não tem mais foro privilegiado. Do outro lado, os bolsonaristas também ainda se recusam a aceitar o novo governo. Depois da eleição mais disputada da história, os novos tempos serão de pacificação ou de revanche? É o que Rudolfo Lago discute no JBrNews de hoje.