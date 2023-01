JBr News 2023 #002 – Mercado x Bandeira social

A posse de Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social foi uma das mais concorridas na segunda-feira (2)

A posse de Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social foi uma das mais concorridas na segunda-feira (2). Diversos governadores, incluindo Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e ministros prestigiaram a solenidade. Ao tomar posse, Wellington disse ter consciência de que seu ministério é o “coração” do novo governo. Ou seja, que ali estará o centro das atenções e das funções vitais do novo governo Lula: o combate à fome e à desigualdade social. O problema é saber a que preço se dará esse combate. Corre-se o risco de irresponsabilidade fiscal por conta dos gastos nessa área? É o que preocupa o mercado, que reage. Essa é a análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, no JBrNews.