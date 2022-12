JBr News 2022 #055 – O governos e suas dificuldades

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes tomou uma decisão no final da semana muito comemorada pelo atual governo

Ele determinou que os gastos do Bolsa Família podem ser pagos com créditos extraordinários fora do teto de gastos. A decisão diminui a importância da aprovação da PEC da Transição e diminui, assim, a pressão que o Congresso vinha fazendo para barganhar vantagens para aprovar a PEC. Também diminui a possibilidade de reações desfavoráveis do Congresso caso o STF considere inconstitucional o orçamento secreto. Mas será que não haverá mesmo reação do Congresso? Será que Arthur Lira não irá pensar em algum tipo de represália? É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no último JBrNews do ano. A partir de terça-feira (20), você terá nas próximas semanas dois conteúdos especiais: Retrospectiva 2022 e Perspectiva 2023. Boas festas!