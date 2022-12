JBr News 2022 #054 – A confusão dos Ministérios

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Brasília nesta sexta-feira (16)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Brasília nesta sexta-feira (16) para conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para desatar diversos nós. Por incrível que possa parecer para quem foi aliado fiel do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira quer de Lula agora um ministério. Além da manutenção do seu poder sobre o orçamento secreto. E isso afeta a aprovação da PEC da Transição. Diante desse complicado xadrez, tudo ficou adiado para a semana que vem. Até lá, o fim de semana deverá ser de muita negociação. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.