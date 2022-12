JBr News 2022 #053 – A PEC subiu no telhado

O julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF) começou na quarta-feira (14)

O julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF) começou na quarta-feira (14). Como o JBrNews já adiantara, no primeiro dia houve somente o voto da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e relatora do caso. Um voto longo, mas que acabou mais duro do que se imaginava inicialmente pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento prossegue hoje, mas as reações à posição de Rosa Weber já começaram na Câmara dos Deputados e agora ameaçam a tramitação da PEC da Transição. Os dois assuntos estão totalmente associados. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.